Afterwork : Vins d’Ukraine, Roumanie et Moldavie La Cité du Vin, 23 février 2023, Bordeaux. Afterwork : Vins d’Ukraine, Roumanie et Moldavie Jeudi 23 février, 18h30, 20h30 La Cité du Vin

Partons découvrir les vins d’Europe de l’Est ! La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Si pour beaucoup, ces vins sont encore méconnus en France, ils ont néanmoins des origines très anciennes avec une riche diversité de terroir et de cépages endémiques. Du temps de l’URSS, beaucoup de ces pays ont souffert d’une standardisation de la production privilégiant la quantité plutôt que la qualité. Il fallait assouvir la soif du peuple et donc produire en masse en abandonnant les cépages traditionnels pour des variétés plus productives. Aujourd’hui, la vigne et le vin retrouvent leur pleine expression dans ces pays avec une ambition viticole bien présente. Avec l’exemple de la Moldavie, la Roumanie ou encore l’Ukraine, nous vous ferons découvrir leur histoire fascinante à travers une dégustation commentée de trois vins. En partenariat avec : Ukvinprom / APEV – Wines of Romania / Wines of Moldova *Tarif réduit (-20%) : 15,20 € (la Carte Jeune Bordeaux, Pass Senior Bordeaux, Abonnés TBM, titulaires du Pass Bordeaux Musées et la carte Mollat)

