Sous le label les Vendanges du Savoir, cette série de conférences met en avant des chercheurs qui viennent présenter l’état de leurs travaux et échanger sur des sujets relatifs à la vigne et au vin. La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Connaissez-vous le botrytis ? Ce champignon est redouté par certains vignerons, mais recherché par d’autres ! En quoi peut-il être néfaste au raisin, donc au vin ? Et pourquoi est-il recherché par certains vignerons ? Les qualités aromatiques des vins produits à partir de raisins « botrytisés » sont incomparables. Néanmoins, la qualité du goût passe par l’art de maîtriser le développement de ce champignon, pour rester dans la pourriture noble sans aller jusqu’à la pourriture grise. Tentons d’éclairer le processus et d’en apprendre plus sur les vins liquoreux produits à partir de raisins botrytisés. Avec Philippe Darriet, professeur d’œnologie à l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, Université de Bordeaux En partenariat avec : L’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, l’université de Bordeaux et l’université Bordeaux Montaigne

2023-02-21T19:00:00+01:00

2023-02-21T20:30:00+01:00

