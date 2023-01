Afterwork Vins du Mexique La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Afterwork Vins du Mexique La Cité du Vin, 16 février 2023, Bordeaux. Afterwork Vins du Mexique Jeudi 16 février, 18h30, 20h30 La Cité du Vin

PLEIN TARIF 21,00 € TARIF RÉDUIT, À PARTIR DE * 14,70 €

Pour cette première édition 2023 des vins du monde, partons à la découverte du vignoble mexicain ! La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Souvent évoqué comme vignoble du nouveau monde, il est pourtant le plus ancien pays producteur du continent américain. Les premières vignes furent plantées par les colons espagnols dès 1521. Aujourd’hui, ce pays compte près de 6500 hectares de surface en vigne, répartis sur 14 régions viticoles. Parmi elles, la Basse Californie, situé au Nord-Ouest du pays, concentre une grande majorité de la production avec des multiples nuances de styles. Dégustation de 4 vins représentatifs du vignoble mexicain. Avec Omar Barbosa, meilleur sommelier du Mexique en 2011 et 2013 et Master of Champagne en 2015. En partenariat avec : Consejo Mexicano Vitivinicola * Tarif abonné (-30%) : 14,70 €

Tarif réduit (-20%) : 16,80 € (la Carte Jeune Bordeaux, Pass Senior Bordeaux, Abonnés TBM, titulaires du Pass Bordeaux Musées et la carte Mollat)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-16T18:30:00+01:00

2023-02-16T21:45:00+01:00 ©Consejo Mexicano Vitivinícola A.C

