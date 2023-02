Afterwork dégustation : Vins d’Allemagne La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Afterwork dégustation : Vins d'Allemagne Jeudi 16 février, 18h30, 20h30 La Cité du Vin

Plein tarif 21€ / Tarif abonné (-30%) : 14,7 € Tarif réduit (-20%) : 16,8 € (Demandeurs d’emploi, personnes en situation en handicap, Carte Jeune Bordeaux, Pass Senior Bordeaux, Abonnés TBM, titulaires du Pass Bordeaux Musées et carte Mollat)

Cap sur l’Allemagne pour ce nouvel atelier vins du monde ! La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Avec plus de 100 000 hectares, le vignoble allemand est surtout concentré sur la partie sud-ouest du pays en raison d’un climat plus favorable à la culture de la vigne. L’Allemagne recense aujourd’hui treize régions viticoles avec une production orientée principalement vers les vins blancs. Toutefois, ces dernières années, les rouges prennent de plus en plus d’ampleur dans les tendances de consommation. Des terroirs emblématiques de la vallée de la Moselle jusqu’à des terroirs plus méconnus comme ceux du pays de Bade ou de Franconie, cet atelier vous fera voyager à travers une dégustation de quatre vins représentatifs, commenté par un intervenant de notre partenaire viticole, Deutsches Weininstitut. En partenariat avec : Deutsches Weininstitut

