Afterwork mets du Médoc et vins du monde La Cité du Vin, 9 février 2023, Bordeaux. Afterwork mets du Médoc et vins du monde Jeudi 9 février, 18h30, 20h30 La Cité du Vin

PLEIN TARIF 25,00 € TARIF RÉDUIT, À PARTIR DE * 17,50 €

Connaissez-vous vraiment le Médoc ? Célèbre vignoble connu dans le monde entier, ce territoire est aussi un vrai paradis gourmand ! La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Entre terre et mer ou spécialité sucrée, nous vous proposerons de découvrir trois produits typiques médocains en accord avec des vins du monde issus de nos partenaires viticoles. Parmi les spécialités, l’huître affinée dans l’estuaire de Gironde sera à l’honneur au côté du « grenier médocain », véritable charcuterie artisanale qui fait la fierté du territoire. Enfin, les chocolats « sarments du Médoc », clin d’œil à ce vignoble unique, raviront les palais sucrés pour finir en beauté. En partenariat avec : AANA (l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine) * Tarif abonné (-30%) : 17,5 €

Tarif réduit (-20%) : 20 € (la Carte Jeune Bordeaux, Pass Senior Bordeaux, Abonnés TBM, titulaires du Pass BordeauxMusées et la carte Mollat)

