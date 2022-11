Afterwork : Vins de Savoie La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Afterwork : Vins de Savoie Jeudi 15 décembre, 18h30, 20h30 La Cité du Vin

PLEIN TARIF 21,00 € TARIF ABONNÉ / ÉTUDIANT / CARTE JEUNE BDX 16,80 €

Véritable vignoble de caractère, la Savoie est implantée sur les contreforts des Alpes et offre une mosaïque de terroirs aux fortes identités montagnardes. La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Véritable vignoble de caractère, la Savoie est implantée sur les contreforts des Alpes et offre une mosaïque de terroirs aux fortes identités montagnardes. Ce vignoble alpin s’étend aujourd’hui sur une superficie de 2200 hectares entre lacs et alpages. Face à la grande diversité du terroir savoyard, son vignoble recèle une grande variété de cépages utilisés, majoritairement blancs. Entre le cépage rustique la jacquère, l’altesse également appelé roussette ou encore la mondeuse, venez plonger dans l’univers des vins de Savoie en préparation de la saison hivernale ! Cet atelier proposera une dégustation de quatre vins représentatifs du vignoble de Savoie : Apremont – Domaine Masson

Roussette de Savoie – Maison Cavaillé

Chignin Bergeron – Domaine JF Quenard

Arbin Mondeuse – Château de Mérande

Animé par Franck Berkulès, chargé de communication pour le Comité Interprofessionnel des Vins de Savoie. En partenariat avec : Vin de Savoie

