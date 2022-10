Le grand quiz du vin La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Le grand quiz du vin La Cité du Vin, 29 novembre 2022, Bordeaux. Le grand quiz du vin Mardi 29 novembre, 19h00 La Cité du Vin

PLEIN TARIF 6,00 € TARIF ABONNÉ / ÉTUDIANT / CARTE JEUNE BDX 4,80 €

Vous en rêviez ? Nous l’avons fait ! Venez jouez au grand quiz du vin dans l’auditorium Thomas Jefferson de la Cité du Vin. La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le quiz débute par la dégustation d’un verre de vin.

Animé par Philippe Maurice du collectif Kloudbox Tous les candidats en lice devront répondre à une trentaine de questions de culture générale sur le monde du vin : vignes et cépages, œnologie, histoire et civilisations, dégustation et régions de France. A la fin du jeu-concours, les gagnants seront désignés grâce au classement de l’application Kahoot ! qui classe les participants selon la justesse et la vitesse des réponses données. Venez avec votre smartphone (indispensable !) car ce grand quiz nécessite son téléchargement qui ne prendra que quelques secondes. Mais n’ayez crainte, notre équipe saura vous venir en aide pour télécharger cette application, lors d’un accueil autour d’un verre de vin ! Des dizaines de lots sont à gagner : croisière dégustation pour 2, déjeuner pour 2 au restaurant panoramique Le 7, bouteilles de vins, accessoires, billets d’entrée… En partenariat avec le 7 restaurant, Bordeaux river cruise et la Cave latitude 20 Un smartphone est requis pour participer à l’événement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-29T19:00:00+01:00

2022-11-29T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Cité du Vin Adresse Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville La Cité du Vin Bordeaux Departement Gironde

La Cité du Vin Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Le grand quiz du vin La Cité du Vin 2022-11-29 was last modified: by Le grand quiz du vin La Cité du Vin La Cité du Vin 29 novembre 2022 bordeaux La Cité du Vin Bordeaux

Bordeaux Gironde