Ces évènements sont des cartes blanches donnée à un chef pour concevoir une soirée dédiée à la gastronomie et au cinéma. La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Station debout pendant la dégustation Dégustations, accords mets et vins et interventions artistiques rendent hommage au film projeté pour le plus grand plaisir de nos papilles. Présentation Pour débuter cette soirée, Michèle Hédin, intervenante cinéma, présentera le film Délicieux qui met en avant l’art de vivre à la française. La projection sera suivie d’une dégustation mets et vins. Pour ce nouveau Ciné Gourmand, le menu sera élaboré par 4 mains : les Chefs Jésus Hurtado et Gabriel Gette qui officie au Café Lavinal de Pauillac. La soirée sera ponctuée de performances artistiques créées à partir du film par le Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine. Le film Film français réalisé par Éric Besnard (2021, couleurs, 1H52, support numérique) A l’aube de la Révolution française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis. Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré Le Menu (En cours de préparation) Avec : Jésus HURTADO et Gabriel Gette, chefs cuisiniers Michèle HÉDIN, intervenante cinéma Jean Eustache de Pessac Et les interventions artistiques des étudiants du Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse Bordeaux Aquitaine. En partenariat avec le Cinéma Jean Eustache, le Groupe Arom, France Bleu Gironde, le Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse Bordeaux Aquitaine

