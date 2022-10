Conférence vins du monde et caviar La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Conférence vins du monde et caviar La Cité du Vin, 17 novembre 2022, Bordeaux. Conférence vins du monde et caviar Jeudi 17 novembre, 18h30, 20h30 La Cité du Vin

PLEIN TARIF 25,00 € TARIF ABONNÉ / ÉTUDIANT / CARTE JEUNE BDX 20,00 €

Dans notre série d’ateliers festifs, nous vous proposons de découvrir comment marier vins et caviar ! La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Une histoire de plusieurs siècles, des savoir-faire uniques, une exigence infinie et une passion débordante relient ces deux produits. Un atelier d’exception proposé en collaboration avec Sturia, célèbre caviar français produit en Aquitaine. Trois types de caviars vous seront proposés en accord avec trois vins du monde issus de nos fidèles partenaires viticoles. En partenariat avec : Caviar Sturia

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T18:30:00+01:00

2022-11-17T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Cité du Vin Adresse Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville La Cité du Vin Bordeaux Departement Gironde

La Cité du Vin Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Conférence vins du monde et caviar La Cité du Vin 2022-11-17 was last modified: by Conférence vins du monde et caviar La Cité du Vin La Cité du Vin 17 novembre 2022 bordeaux La Cité du Vin Bordeaux

Bordeaux Gironde