Conférence : Porto sous le soleil de l’œnotourisme La Cité du Vin, 15 novembre 2022, Bordeaux.

Sous le label les Vendanges du Savoir, cette série de conférences met en avant des chercheurs qui viennent présenter l’état de leurs travaux et échanger sur des sujets relatifs à la vigne et au vin.

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

De 1926 à 1964, sur la rive gauche du Douro, Vila nova de Gaia a été consacrée au négoce du vin de Porto. Les « rabelos », bateaux traditionnels, descendaient le vin du vignoble de la Région Délimitée du Douro vers les chais de ce qui fut alors l’Entrepôt unique et privatif de ces vins destinés au stockage et à l’exportation. Puis c’est le transport routier qui fit son apparition. Et en 1986, l’exportation directe des vins de Porto fut autorisée à partir de la Région Délimitée du Douro. Les chais de Vila Nova de Gaia, à l’accès difficile par camions, perdirent alors progressivement leur fonction d’entrepôt. Les rabelos restent aujourd’hui à quai. En 2000, une « promenade des marques » fut matérialisée par les diverses bannières des caves membres de l’Association des Entreprises de Vin de Porto (AEVP), dont les chais s’ouvrirent aux touristes. Depuis le début du siècle, des chais furent abandonnés aux friches urbaines, d’autres réhabilités en espaces touristiques, culturels et de loisirs.

Nous nous proposons d’analyser cette évolution, qui sous l’effet d’importants investissements, réhabilite cet espace urbain et impose une nouvelle dynamique œnotouristique, à l’échelle du vignoble, et de la région Nord Portugal tout entière. Le « WOW, World Of Wine » (le Monde du Vin) s’impose depuis l’été 2020 comme un nouveau quartier culturel qui multiplie musées, école du vin, boutiques et lieux de restauration : un modèle original, une offre œnotouristique au service de l’industrie et du commerce des vins de Porto et du Douro.

Avec : Sophie Lignon-Darmaillac, maîtresse de conférences-HDR en Géographie à Sorbonne Universités

En partenariat avec : L’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, l’université de Bordeaux et l’université Bordeaux Montaigne



