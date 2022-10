Afterwork Vins du monde et charcuteries La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Afterwork Vins du monde et charcuteries La Cité du Vin, 10 novembre 2022, Bordeaux. Afterwork Vins du monde et charcuteries Jeudi 10 novembre, 18h30, 20h30 La Cité du Vin

PLEIN TARIF 25,00 € TARIF ABONNÉ / ÉTUDIANT / CARTE JEUNE BDX 20,00 €

Entre jambon sec, rillettes de canard ou encore boudin noir, les charcuteries de Nouvelle-Aquitaine sont très variées et il peut parfois s’avérer difficile de choisir un vin pour les accompagner. La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Ces produits aux saveurs tantôt salées et épicées tantôt aromatisées ou plus grasses nous offrent pourtant de multiples possibilités d’accords. Ils se marient à merveille avec des vins blancs ou encore des rouges légers ou plus typés. Venez participer à cet atelier où nous vous apprendrons comment mieux appréhender ces accords ! Dégustation de 3 vins du monde (précisions à venir) et de charcuteries de Nouvelle-Aquitaine. En partenariat avec : l’AANA (l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-10T18:30:00+01:00

2022-11-10T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Cité du Vin Adresse Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville La Cité du Vin Bordeaux Departement Gironde

La Cité du Vin Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Afterwork Vins du monde et charcuteries La Cité du Vin 2022-11-10 was last modified: by Afterwork Vins du monde et charcuteries La Cité du Vin La Cité du Vin 10 novembre 2022 bordeaux La Cité du Vin Bordeaux

Bordeaux Gironde