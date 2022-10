Grand entretien avec Pascaline Lepeltier, Meilleure Sommelière de France 2018 La Cité du Vin, 8 novembre 2022, Bordeaux.

Moment d’échange privilégié avec des personnalités emblématiques de l’univers du vin, les Grands Entretiens recueillent les témoignages de celles et ceux qui marquent l’histoire de la culture du vin.

La rencontre sera suivie de la dégustation d’un verre de vin

Après une maîtrise de philosophie, Pascaline choisit de se consacrer au vin. Angevine de cœur, elle embrasse immédiatement l’énergie des vignerons visionnaires de sa région. Formée à l’école de la gastronomie auprès du Chef Jacques Thorel, elle goûte très tôt aux icônes classiques. Cette double formation l’a conduit à développer en Belgique et aux Etats-Unis des cartes des vins étoilées respectant le travail des vignes avant tout, cartes récompensées par le New York Times et le World of Fine Wine. Master Sommelier, Meilleure Sommelière de France et Un des Meilleurs Ouvriers de France 2018, Personnalité de l’Année 2019 par la Revue du Vin de France, elle est sur le point d’ouvrir Chambers, un nouveau restaurant à TriBeCa avec une cave de plus de 3000 références majoritairement biologiques, biodynamiques et naturelles. Elle enseigne à l’ICE (New-York), la Wine Scholar Guild et participe régulièrement à des conférences internationales sur le vin (Wine Paris, Vinexpo, Raw Wine Fair, TexSomm, etc.). Elle tient la chronique « Vu d’Ailleurs » dans la Revue du Vin de France. Elle représentera la France à la prochaine compétition du Meilleur Sommelier du Monde qui se déroulera à Paris en février 2023.

Site web : Pascaline Lepeltier

Avec

Pascaline Lepeltier, Master Sommelier, Meilleure Sommelière de France et MOF 2018

Animé par : Jérôme Baudouin, rédacteur en chef de La Revue du Vin de France



