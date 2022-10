Afterwork Champagne La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Afterwork Champagne La Cité du Vin, 27 octobre 2022, Bordeaux. Afterwork Champagne Jeudi 27 octobre, 18h30, 20h30 La Cité du Vin

PLEIN TARIF 19,00 € TARIF ABONNÉ / ÉTUDIANT / CARTE JEUNE BDX 15,20 €

Célébrons les bulles avec Champagne Day ! A l’initiative d’un bloggeur américain, la journée mondiale du Champagne est née en 2009 et revient tous les ans en octobre pour célébrer cette boisson. La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la Champagne est un paysage culturel exceptionnel qui a permis l’émergence d’un vin d’excellence, reconnu comme le symbole universel de célébration, de réconciliation et de fête ! Sous ses habits de fête, le Champagne cache de multiples singularités : un terroir exigeant, une viticulture rigoureuse, une élaboration ingénieuse, des vins offrant une multitude de facettes… A travers une sélection de 3 Champagnes, nous vous plongerons ainsi dans les secrets de ce terroir le temps d’une soirée. En partenariat avec : Comité Champagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-27T18:30:00+02:00

2022-10-27T21:30:00+02:00 istock

