Le vin dans le cinéma La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Le vin dans le cinéma La Cité du Vin, 18 octobre 2022, Bordeaux. Le vin dans le cinéma Mardi 18 octobre, 19h00 La Cité du Vin

Gratuit sur réservation

La première image qui vient à l’esprit, quand on pense aux liens entre vin et cinéma, c’est celle de banquets bien arrosés du cinéma français, celui de Claude Sautet en tête… La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le documentaire s’est aussi, depuis l’invention du cinéma, intéressé aux secrets de la vinification, observant la fabrication des grands crus ou mettant en question la mondialisation de son commerce. Le vin, c’est évidemment également l’ivresse. Celle qui touche les personnages, déréglant les conventions sociales jusqu’à la bacchanale. Celle aussi qui peut contaminer la mise en scène chez des cinéastes qui s’affranchissent de toutes les lois ou qui poussent les acteurs à jouer alcoolisés. Un parcours d’extraits sera l’occasion d’évoquer ces noces anciennes entre vin et cinéma. Avec Raphaëlle PIREYRE, critique de cinéma L’événement aura lieu dans l’Auditorium de la Cité du Vin. Vous pourrez également le suivre en ligne, en vous inscrivant sur Zoom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-18T19:00:00+02:00

2022-10-18T20:30:00+02:00 istock

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Cité du Vin Adresse Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville La Cité du Vin Bordeaux Departement Gironde

La Cité du Vin Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Le vin dans le cinéma La Cité du Vin 2022-10-18 was last modified: by Le vin dans le cinéma La Cité du Vin La Cité du Vin 18 octobre 2022 bordeaux La Cité du Vin Bordeaux

Bordeaux Gironde