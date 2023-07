Spectacle de théâtre « El Gringo » La Cité du Verbe Missery, 14 juillet 2023, Missery.

Spectacle de théâtre « El Gringo » Vendredi 14 juillet, 18h00 La Cité du Verbe Entrée libre

Le Theâtre Nomade présente son spectacle « El Gringo », un western fripon à la conquête du Morvan à Missery le vendredi 14 Juillet à 18h.

Une pièce tous publics, burlesque et colorée avec des représentations gratuites et en plein-air. Une version friponne du cinéma de Sergio Leone, mâtinée de comédie musicale. Course-poursuite à dos de cheval, attaque de train et duel final au soleil couchant… L’interaction avec le public dans ce théâtre est bien là.

La Cité du Verbe 19 Grande Rue, 21210 Missery Missery 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 84 47 17 https://www.compagnie-eygurande.com [{« type »: « email », « value »: « administration@compagnieleygurande.net »}] Lieu de création de spectacles vivants. par la route

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T18:00:00+02:00 – 2023-07-14T19:30:00+02:00

© Théâtre Nomade