du mardi 7 décembre au mardi 15 février 2022 à Centre culturel – Théâtre des Mazades

Lectures ——– **En partenariat avec la bibliothèque des Minimes** Le rendez-vous autour du verbe, des mots et de la voix. Une mise en voix de lectures choisies par le comédien et musicien Didier Le Gouic, en lien avec la programmation du Centre culturel. **Mar. 7 déc. en lien avec le spectacle [_Nous_](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels/annuaire#/event/40885/Nous?_k=vt4egv)** **Mar. 15 fév. en lien avec le concert _Host_**

Entrée libre dans la limite des places disponibles

