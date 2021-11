Marseille La Cité des arts de la rue Bouches-du-Rhône, Marseille La Cité du Rock La Cité des arts de la rue Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Malgré l’annulation de la Rue du Rock, il ne sera pas dit que Phocea Rocks baisse les bras en 2021. À l’invitation de la Cité des arts de la rue, nous vous y proposons une journée dédiée au rock dans tous ses états. Au programme : * Kriegelstein (stoner psyché : [https://soundcloud.com/user-218254453](https://soundcloud.com/user-218254453) ) * Bachir al Acid (rock barré) * Glitch (post-punk : [https://youtu.be/N3P898nRi4c](https://youtu.be/N3P898nRi4c) ) * Mure (pop : [https://youtu.be/RnsuKMpyDGM](https://youtu.be/RnsuKMpyDGM) ) + Patrice de Benedetti (danse en espace public) + Karaoke Orchestar (karaoke live : [https://www.facebook.com/karaokelivemars/](https://www.facebook.com/karaokelivemars/)) + diffusion du documentaire d’ Alexandra Musseau « Marseillais Yeah! yeah! yeah! » sur le rock à Marseille + expo photos de concerts de Pirlouiiiit, spécial scène locale + un concert/spectacle pour enfants (prog en cours) De 13h à 20h et c’est gratuit !

♫ROCK♫ La Cité des arts de la rue 225, avenue des Aygalades, 13015 Marseille Marseille Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

