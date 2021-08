Laval Laval Laval, Mayenne LA CITÉ DU LAIT – LES FROMAGES MÉDITERRANÉENS Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Laval Mayenne 6.5 EUR Initiés l’année dernière, le musée poursuit les cycles de visites La Cité du Lait en Voyage en 2021. Il s’agit d’une immersion dans une région du monde ou une époque pour découvrir un produit laitier local, une culture de consommation, des rites, tout cela par les yeux, les oreilles… et les papilles ! MARDI 24 AOÛT À 16h30 : La Cité du Lait en Voyage, les fromages méditerranéens Réservation auprès de l’équipe de médiation : 02.43.59.51.90 – lactopole@fr.lactalis.com LA CITÉ DU LAIT – LES FROMAGES MÉDITERRANÉENS lactopole@fr.lactalis.com +33 2 43 59 51 90 http://www.lactopole.com/la-cite-du-lait-en-voyage Initiés l’année dernière, le musée poursuit les cycles de visites La Cité du Lait en Voyage en 2021. Il s’agit d’une immersion dans une région du monde ou une époque pour découvrir un produit laitier local, une culture de consommation, des rites, tout cela par les yeux, les oreilles… et les papilles ! MARDI 24 AOÛT À 16h30 : La Cité du Lait en Voyage, les fromages méditerranéens Réservation auprès de l’équipe de médiation : 02.43.59.51.90 – lactopole@fr.lactalis.com dernière mise à jour : 2021-08-11 par

