LA CITÉ DU LAIT EN VOYAGE : LES PAYS DU LEVANT Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

LA CITÉ DU LAIT EN VOYAGE : LES PAYS DU LEVANT Laval, 25 août 2022, Laval. LA CITÉ DU LAIT EN VOYAGE : LES PAYS DU LEVANT

18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne

2022-08-25 – 2022-08-25 Laval

Mayenne Laval L’occasion de partir à la découverte des traditions laitières à travers le monde. Il s’agit d’une immersion dans une région du monde ou une époque pour découvrir un produit laitier local, une culture de consommation, des rites, tout cela par les yeux, les oreilles… et les papilles ! Réservez votre billet pour le voyage ! La Cité du Lait en Voyage : Les pays du Levant L’occasion de partir à la découverte des traditions laitières à travers le monde. Il s’agit d’une immersion dans une région du monde ou une époque pour découvrir un produit laitier local, une culture de consommation, des rites, tout cela par les yeux, les oreilles… et les papilles ! Laval

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Laval Adresse 18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne Ville Laval lieuville Laval Departement Mayenne

Laval Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

LA CITÉ DU LAIT EN VOYAGE : LES PAYS DU LEVANT Laval 2022-08-25 was last modified: by LA CITÉ DU LAIT EN VOYAGE : LES PAYS DU LEVANT Laval Laval 25 août 2022 18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne

Laval Mayenne