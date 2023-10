Un relieur d’art vous ouvre les portes de son atelier à La Cité du Faire – Journées Nationales de la Réparation. La Cité du Faire Jarville-la-Malgrange, 20 octobre 2023, Jarville-la-Malgrange.

Un relieur d’art vous ouvre les portes de son atelier à La Cité du Faire – Journées Nationales de la Réparation. Vendredi 20 octobre, 10h00, 14h00 La Cité du Faire

À l’occasion des Journées Nationales de la Réparation, La Cité du Faire (tiers-lieu de production dédié aux professionnels du « Faire »), vous ouvre exceptionnellement ses portes le vendredi 20 et samedi 21 octobre.

Le pôle métiers d’art vous propose une visite en accès libre le vendredi 20, deux de ses artisans, Matthias Stein – La dernière page, relieur d’art et doreur, et Gaël Kartheiser – Astella, restauratrice de mobilier et d’objets d’arts, qui vous accueilleront dans leurs ateliers de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Le pôle Recyclerie Créative vous ouvrira ses portes le samedi 21 octobre de 10h à 17h, et vous invite à y découvrir son activité et à y rencontrer leur invité du mois, un acteur du réemploi, Strate Audio.

Matthias Stein – La dernière page, relieur d’art et doreur, utilise son savoir-faire sur la création de carnets, de livres et d’ouvrages reliés. Il restaure également des livres plus anciens, des romans usés par le temps.

Il rassemble, rafraîchit et embellit vos échanges épistolaires ou recettes familiales pour vous offrir la chance d’une nouvelle lecture.

De son travail de réparation, il dit :

« En restauration chaque projet est différent et chaque document va présenter sa propre histoire et ses propres difficultés. Selon l’état du document différents niveaux d’intervention vont être nécessaires, pour les plus abîmés on peut envisager des bains pour désacidifier le papier, des gommages pour un nettoyage plus superficiel, un doublage au papier Japon pour le renforcer, des réparations des fonds de cahiers… Ce côté unique que présente chaque livre rend ce métier passionnant. Pouvoir participer à ce que certains documents traversent le temps et continuent à être consultables est incroyablement gratifiant, et ce tout particulièrement pour les particuliers qui me font confiance pour redonner vie aux ouvrages qui leur sont chers. »

La Cité du Faire 16 avenue de la Malgrange 54140 Jarville-la-Malgrange Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T17:00:00+02:00

Peter Trelcat – La Cité du Faire