Venez visiter l’atelier d’un relieur-doreur ! La Cité du Faire Jarville-la-Malgrange, 20 octobre 2023, Jarville-la-Malgrange.

Venez visiter l’atelier d’un relieur-doreur ! Vendredi 20 octobre, 10h00, 14h00 La Cité du Faire

La Cité du Faire, tiers-lieu de production dédié aux professionnels du « Faire », vous ouvre les portes de deux des ateliers qui composent son pôle métiers d’art le vendredi 20 octobre afin de vous en partager les savoir-faire.

Nous vous proposons de rencontrer deux de nos artisans qui vous accueilleront dans leurs ateliers et vous présenteront leurs pratiques de restauration.

L’un d’entre eux, Matthias Stein, relieur et doreur, utilise son savoir-faire sur la création de carnets, de livres et d’ouvrages reliés et restaure également des livres plus anciens, des romans usés par le temps, qu’il rassemble, rafraîchit, embellit, pour vous offrir la chance d’une nouvelle lecture.

La Cité du Faire 16 avenue de la Malgrange 54140 Jarville-la-Malgrange Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T17:00:00+02:00