La Cité Des Minots – Amadou et Mariam / Christine Salem – Le Choeur des Minots Marseille 1er Arrondissement, 28 juin 2022, Marseille 1er Arrondissement.

La Cité Des Minots – Amadou et Mariam / Christine Salem – Le Choeur des Minots

2 rue Molière Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Opéra de Marseille 2 rue Molière

2022-06-28 19:30:00 19:30:00 – 2022-07-01

La Cité des Minots, portée à Marseille par le Nomad’Café, est la petite sœur de La Cité des Marmots initié en Île-de-France par Villes des Musiques du Monde.



Depuis 2022, la Ville de Marseille et son Opéra Municipal co-réalisent l’action de La Cité des Minots. Ce projet est né il y a sept ans avec le rêve de faire chanter un maximum d’écoliers et les impliquer dans une épopée citoyenne et musicale hors du commun.



Les ambassadeurs 2022 sont Amadou et Mariam et Christine Salem !



Bien plus qu’un simple échange, c’est un véritable projet musical plaçant la transmission au cœur de ses priorités.

Les écoliers bénéficient d’un parcours éducatif et culturel de plus de 6 mois qui prévoit l’apprentissage des techniques vocales et des chansons des artistes (400 heures d’ateliers !), un programme pédagogique matérialisé par un livret de 44 pages, des visitent d’équipements culturels d’envergures (l’Opéra de Marseille, le Festival Marsatac), et des représentations scéniques où plus de 220 enfants se produisent chaque soir sur scène aux côtés des artistes !



• Mardi 28 juin – Amadou & Mariam – Gratuit sur réservation

18h30 – Ouverture des portes

19h30 – Début du concert La Cité des minots – Le Choeur des Minots w/ Amadou et Mariam



• Mercredi 29 juin – Christine Salem – Gratuit sur réservation

18h30 – Ouverture des portes

19h30 – Début du concert La Cité des minots – Le Choeur des Minots w/ Christine Salem



• Jeudi 30 juin – Christine Salem – Gratuit sur réservation

18h30 – Ouverture des portes

19h30 – Début du concert La Cité des minots – Le Choeur des Minots w/ Christine Salem



• Vendredi 1er juillet – Christine Salem – Gratuit sur réservation

18h30 – Ouverture des portes

19h30 – Début du concert La Cité des minots – Le Choeur des Minots w/ Christine Salem

Faire chanter 900 enfants de la Ville de Marseille aux côtés d’Amadou et Mariam et Christine Salem à l’Opéra Municipal de Marseille, c’est le défi que s’est lancé le Nomad’café !

