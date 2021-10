Bagnolet Surnatural Orchestra Bagnolet, île de France LA CITÉ DES MARMOTS & LA COMPAGNIE RASSEGNA • Chapiteau Surnaturel Surnatural Orchestra Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Festival Villes des Musiques du Monde – 25e édition – Tournée Générale FESTIVAL VILLES DES MUSIQUES DU MONDE – TOURNÉE GÉNÉRALE ! DU 8 OCT AU 14 NOV 2021 _____________________________________ AU PROGRAMME ⭐ LA CITÉ DES MARMOTS & LA COMPAGNIE RASSEGNA [ Chants mediterranéens ] À Montreuil et dans les villes de Plaine Commune (Aubervilliers, Île Saint Denis, Épinay-sur-Seine, Pierrefitte-sur-Seine, La Courneuve, Saint-Denis et Stains), environ 650 élèves et leurs enseignants sont embarqués chaque année dans un voyage musical durant leur année scolaire aux côtés de l’artiste Griot : cet artiste livre sa musique, une tradition culturelle, met son répertoire et son engagement au cœur d’un processus de transmission et de création où dialoguent les cultures. _____________________________________ INFOS PRATIQUES Surnatural Orchestra 59 avenue du Général de Gaulle 93170 Bagnolet +33 (0)1 48 10 07 64 ▹www.villesdesmusiquesdumonde.com Concerts -> Musiques du Monde Surnatural Orchestra 59 Avenue du Général de Gaulle Bagnolet 93170 Contact :Surnatural Orchestra +33(0)148100764 http://www.villesdesmusiquesdumonde.com https://www.facebook.com/events/838170836861119/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D Concerts -> Musiques du Monde Musique

