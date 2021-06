Aubervilliers Le Point Fort Aubervilliers La Cité des Marmots et Mouss & Hakim • Le Point Fort Le Point Fort Aubervilliers Catégorie d’évènement: Aubervilliers

La Cité des Marmots et Mouss & Hakim • Le Point Fort Le Point Fort, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Aubervilliers. Date et horaire exacts : Le jeudi 1 juillet 2021

de 18h30 à 23h

gratuit

FESTIVAL VILLES DES MUSIQUES DU MONDE avec Douce France – Acte 2 Le Point Fort – L’été au Fort en week-ends Infos : villesdesmusiquesdumonde.com ⭐ AU PROGRAMME ⭐ En 2020-2021, les chanteurs toulousains Mouss et Hakim dirigent La Cité des Marmots, en invitant 30 classes de Seine-Saint-Denis, du CE1 au CM2 à apprendre leur univers musical et leur répertoire teintés d’influences aussi variées que la chanson française ou kabyle, les chants de luttes italiens, le rock et le ska. Au printemps 2021, les grands chœurs de la Cité des Marmots restitueront sur la scène du Fort d’Aubervilliers les 20 et 21 mai puis le 19 juin dans le cadre de la Fête de la Ville de Montreuil et enfin dans la Cour d’Honneur du Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris pour la fête de la musique le 21 juin. ________ GRATUIT ________ COVID-19 Merci à tout.te.s de respecter quelques règles élémentaires : – Port du masque obligatoire. L’organisateur se réserve le droit de vous refuser l’accès si vous n’en avez pas, – Merci de respecter les distanciations physiques entre chacun.e, même en plein air, – Merci de vous laver les mains régulièrement. Du gel hydro alcoolique sera mis à votre disposition. ⚠ Ces informations sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution du contexte sanitaire. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES Le Point Fort d’Aubervilliers (ancienne casse) 174 avenue Jean Jaurès 93300 ▹www.villesdesmusiquesdumonde.com ▹01 48 36 34 02 Concerts -> Musiques du Monde Le Point Fort 174 Avenue Jean Jaurès Aubervilliers 93300 Contact :Le Point Fort 0148363402 http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/festival/la-programmation/la-cite-des-marmots-et-mouss-hakim-616 https://www.facebook.com/villesdesmusiquesdumonde Concerts -> Musiques du Monde Musique

Date complète :

2021-07-01T18:30:00+02:00_2021-07-01T23:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Aubervilliers Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Point Fort Adresse 174 Avenue Jean Jaurès Ville Aubervilliers lieuville Le Point Fort Aubervilliers