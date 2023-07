Participez à une version surdimensionnée du jeu « Mémoire 44 » La Cité des Jeux Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Participez à une version surdimensionnée du jeu « Mémoire 44 » La Cité des Jeux Limoges, 16 septembre 2023, Limoges. Participez à une version surdimensionnée du jeu « Mémoire 44 » 16 et 17 septembre La Cité des Jeux Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, le musée de la Résistance s’associe au festival des jeux organisé par la Cité du jeu – ludothèque de Limoges.

Découverte du jeu « Mémoire 44 » (surdimensionné) par la Compagnie Grise : revivez la libération de la France en 1944 à travers 15 batailles symboliques, comme les débarquements en Normandie et en Provence ou les libérations de Caen et Strasbourg. La Cité des Jeux Boulevard de la corderie, 87000 Limoges Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Que vous soyez petits ou grands, seul, en famille ou entre amis, l’équipe de la ludothèque associative « La Cité des Jeux » vous accueille dans un cadre ludique convivial et chaleureux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

