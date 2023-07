« RÉSEAUX » : un jeu de société La Cité des Jeux Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges « RÉSEAUX » : un jeu de société La Cité des Jeux Limoges, 16 septembre 2023, Limoges. « RÉSEAUX » : un jeu de société 16 et 17 septembre La Cité des Jeux Gratuit. Entrée libre. Sous réserve des places disponibles. Pour plus d’informations, prenez contact au : 05 55 45 84 42. Pour les Journées européennes du patrimoine, le musée de la Résistance s’associe au festival des jeux organisé par la Cité des Jeux – ludothèque de Limoges.

Venez jouer au jeu de société « RÉSEAUX » conçu par le musée de la Résistance. La Cité des Jeux Boulevard de la corderie, 87000 Limoges Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Que vous soyez petits ou grands, seul, en famille ou entre amis, l’équipe de la ludothèque associative « La Cité des Jeux » vous accueille dans un cadre ludique convivial et chaleureux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Age min 12
Age max 99

