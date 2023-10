Bal Irlandais La Cité des Halles, Lyon (69), 17 décembre 2023, .

Bal Irlandais Dimanche 17 décembre, 18h00 La Cité des Halles, Lyon (69) 5€

Rejoignez la danse ! Dimanche, la musique et la danse irlandaises sont mises à l’honneur pour fêter la fin de la semaine. Venez découvrir les danses traditionnelles collectives irlandaises dans une ambiance joyeuse et détendue en compagnie du groupe Shelta. Toutes les danses seront expliquées pour permettre à chacun de profiter et de s’amuser. Entrée 5€ (pour les artistes) À bientôt à la Cité des Halles source : événement Bal Irlandais publié sur AgendaTrad

La Cité des Halles, Lyon (69) 21, Rue Lortet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T18:00:00+01:00 – 2023-12-17T20:30:00+01:00

baltrad balfolk