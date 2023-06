Exposition participative « Les dernières Fauvettes » La cité des fauvettes Pierrefitte-sur-Seine, 3 juillet 2023, Pierrefitte-sur-Seine.

Exposition participative « Les dernières Fauvettes » 3 juillet – 10 septembre La cité des fauvettes Entrée libre

La cité des Fauvettes, galerie vivante de son histoire. Un projet social, artistique, artisanal, écologique et participatif dans une cité au bord de l’abandon avec la création sur tout un été d’une exposition participative sur et dans les murs de la cité des Fauvettes à Pierrefitte-sur-Seine à partir de portraits d’habitant.e.s lors d’ateliers artistiques. Les ateliers seront accompagnés de temps forts conviviaux avec des journées de débat-rencontre, de projections et une inauguration festive.

La cité des fauvettes 35 avenue Lénine 9330 Pierrefitte-sur-Seine Pierrefitte-sur-Seine 93380 Seine-Saint-Denis Île-de-France

