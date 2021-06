Paris Cité des sciences et de l'industrie Paris La Cité des enfants Cité des sciences et de l’industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Cité des enfants Cité des sciences et de l’industrie, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. La Cité des enfants

Cité des sciences et de l’industrie, le samedi 3 juillet à 19:00

**Deux séances nocturnes à la Cité des enfants** La Cité des enfants contribue au développement et à l’éveil des plus jeunes grâce à son concept et son offre de loisirs pédagogiques. Spécialement conçu à l’échelle des plus petits, cet espace séduit enfants et parents. La Cité des enfants 2-7 ans est ouverte à la petite enfance dès 2 ans, et s’organise sur 1700 m² découpés en cinq espaces thématiques : Je me découvre, Je sais faire, Je me repère, J’expérimente, Tous ensemble. Les trois premiers thèmes sont centrés sur le développement de l’enfant et ses facultés corporelles, cognitives, spatiales. Les deux suivants proposent une ouverture au monde et aux autres. La Cité des enfants 2-7 est divisée en 6 espaces : Le corps, Communiquer, Le Studio TV, Les jeux d’eau, Le jardin et L’usine. Ils pourront par exemple courir pour mesurer leur vitesse, tester leur équilibre, changer de look, collaborer avec un copain pour remplir une mission, écrire « maison » en chinois… jouer au présentateur télé, apparaitre dans des trucages de film ou chanter en playback sur des musiques de Vincent Malone, fabriquer de l’énergie pour allumer une télévision. Deux séances nocturnes à la Cité des enfants Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Cité des sciences et de l'industrie Adresse 30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'industrie Paris