Exposition « Édouard pignon. Jouer avec le feu » 16 et 17 septembre La cité des électriciens

Du samedi 16 septembre au dimanche 3 décembre

️ De 13h à 19h

Chez René

️ Compris dans le billet d’entrée, à partir de 4€

Gr͙a͙t͙u͙i͙t͙ les samedi 16 et dimanche 17 septembre, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

Autour d’un café bouillant, dans le flamboiement des couleurs d’un combat de coqs, par les figures cuites des mineurs ou les corps en arc suspendus aux fils électriques, Édouard Pignon fait feu de toute sa créativité afin de témoigner des conditions de vie sommaires des ouvriers qu’il a connues. Cette passion et cette nécessité de dessiner, modeler et peindre, l’artiste les considère comme un jeu…

Commissaire : Philippe Bouchet.

Avec l’aimable accord de Nicolas Pignon.

La cité des électriciens Rue Franklin – 62700 Bruay-la-Buissière Bruay-la-Buissière 62700 Bruay-en-Artois Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 01 94 20

© Atelier Bien-Vu