Salle André Pommery, le samedi 28 mai à 20:00

L’Harmonie Municipale de Clermont ainsi que l’école Amand Lefeuvre de Breuil-le-Sec jouent les 3 pièces musicales créées spécialement pour l’édition Utopia de lille3000, à savoir le conte musical _La Cité des Dodos_, et les pièces _Uphony_ et _Utopia_. ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— **Conte musical** Après le succès de _Machu Picchu_ en 2019, _La Cité des Dodos_ est le deuxième conte musical créé par Eric Bourdet et Sébastien Godefroy pour lille3000 à l’attention des établissements d’enseignement artistique, orchestres d’harmonie et établissements scolaires. Pièce rassemblant un chœur d’enfants ou d’adultes, des enfants narrateurs et comédiens et un ensemble orchestral, elle fédère les musiciens autour d’un projet jouant la transversalité des arts. + de 60 restitutions de _La Cité des Dodos_ au programme d’Utopia dans toute la Région ! **Pièces musicales** Œuvre de Jérémie Dufort, _Uphony_ est une utopie musicale, inspirée librement de la ville musicale d’Hector Berlioz, _Euphonia_. L’ensemble orchestral y est divisé en trois groupes symbolisant La Terre, L’Eau et Le Feu. Chaque groupe instrumental et chaque musicien de ce groupe revêt une importance capitale, et leur fusion est une métaphore du mélange culturel, socle d’une société qui vit en harmonie. Autre pièce de concert pour orchestre d’harmonie composée par Jérémie Dufort, _Utopia_ veut rendre hommage à ces architectes visionnaires, à ces doux rêveurs tentant de bousculer les codes de leur temps pour revendiquer leurs idéaux et dénoncer les dérives de leurs époques. Elle s’ancre dans un univers fantastique, digne des musiques de films de science-fiction. + de 40 concerts cette saison pour découvrir les pièces de Jérémie Dufort _Uphony_ et _Utopia_ dans toute la Région !

Gratuit, participation libre et volontaire

Créations musicales spéciales Utopia

Salle André Pommery 118 Av. des Déportés, 60600 Clermont Clermont Oise



