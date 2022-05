La Cité des Dodos Salle des fêtes Hem Catégories d’évènement: Hem

le vendredi 13 mai à 18:00

Restitution du conte musical “La Cité des Dodos”, par les professeurs de l’École municpale de musique et les élèves de l’école Victor Hugo. Compositeur: Eric Bourdet Librettiste: Sébastein Gaudefroy

Entrée libre

Salle des fêtes 36, rue du Général Leclerc 59510 Hem

2022-05-13T18:00:00 2022-05-13T19:30:00

