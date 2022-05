La Cité des Dodos et Utopia à Saint-Amand-les-Eaux Théâtre des sources Saint-Amand-les-Eaux Catégories d’évènement: Nord

La Cité des Dodos et Utopia à Saint-Amand-les-Eaux Théâtre des sources, 14 juin 2022, Saint-Amand-les-Eaux. La Cité des Dodos et Utopia à Saint-Amand-les-Eaux

Théâtre des sources, le mardi 14 juin à 19:00

L’Ecole Intercommunale de Musique de Mortagne-du-Nord et de ses Environs, le Collège Fernig de Mortagne-du-Nord, l’école les prés verts de Thun-Saint-Amand et l’école des Deux Vallées de Mortagne-du-Nord jouent le conte musical _La Cité des Dodos_ ainsi que la pièce musicale _Utopia_. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Après le succès de _Machu Picchu_ en 2019, _La Cité des Dodos_ est le deuxième conte musical créé par Eric Bourdet et Sébastien Godefroy pour lille3000 à l’attention des établissements d’enseignement artistique, orchestres d’harmonie et établissements scolaires. Pièce rassemblant un chœur d’enfants ou d’adultes, des enfants narrateurs et comédiens et un ensemble orchestral, elle fédère les musiciens autour d’un projet jouant la transversalité des arts. + de 60 restitutions de _La Cité des Dodos_ au programme d’Utopia dans toute la Région ! Pièce de concert pour orchestre d’harmonie composée par Jérémie Dufort, _Utopia_ veut rendre hommage à ces architectes visionnaires, à ces doux rêveurs tentant de bousculer les codes de leur temps pour revendiquer leurs idéaux et dénoncer les dérives de leurs époques. Elle s’ancre dans un univers fantastique, digne des musiques de films de science-fiction. + de 40 concerts cette saison pour découvrir les pièces de Jérémie Dufort _Uphony_ et _Utopia_ dans toute la Région !

Gratuit, sur réservation (Théâtre des Sources)

