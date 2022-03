La Cité des Dodos à Wattrelos Salle Salengro Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Salle Salengro

L’Union Musicale Wattrelosienne, les classes d’écoles primaires de Wattrelos, la Chorale du Conservation ainsi que les classes de Formations Musicales joueront la pièce _La Cité des Dodos_. **Réservations** à partir au **25 avril** au CRC.

Gratuit, sur réservation

Pièce musicale spéciale Utopia Salle Salengro 2 Rue Emile Basly, 59150 Wattrelos Wattrelos Centre-Ville Nord

