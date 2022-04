La Cité des Dodos à Caudry Théâtre de Caudry, 24 mai 2022, Caudry.

La Cité des Dodos à Caudry

Théâtre de Caudry, le mardi 24 mai à 20:00

L’Ecole de Musique de Caudry, l’Harmonie de Caudry et les écoles primaires Condorcet et Jean Macé jouent le conte musical _La Cité des Dodos_. ———————————————————————————————————————————————- Après le succès de _Machu Picchu_ en 2019, La _Cité des Dodos_ est le deuxième conte musical créé par Eric Bourdet et Sébastien Godefroy pour lille3000 à l’attention des établissements d’enseignement artistique, orchestres d’harmonie et établissements scolaires. Pièce rassemblant un chœur d’enfants ou d’adultes, des enfants narrateurs et comédiens et un ensemble orchestral, elle fédère les musiciens autour d’un projet jouant la transversalité des arts. + de 60 restitutions de _La Cité des Dodos_ au programme d’Utopia dans toute la Région !

Gratuit

Création musicale spéciale Utopia

Théâtre de Caudry 17 Pl. du Général de Gaulle, 59540 Caudry Caudry Nord



2022-05-24T20:00:00 2022-05-24T21:30:00