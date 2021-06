La cité des dames Château Rosa Bonheur, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Thomery.

La cité des dames

Château Rosa Bonheur, le dimanche 25 juillet à 18:30

De Florence à Rome, en passant par Milan et Venise, Acte 6 propose un voyage dans le 17è siècle italien par le prisme d’oeuvres vocales inédites et oubliées de compositrices baroques. Un florilège porté par la voix d’alto de Lucile Richardot, immense interprète de musique ancienne, où Rosa Badalla, Leonora Orsini, Claudia Sessa croisent le fer avec Barbara Strozzi et les soeurs Caccini. _Répertoire_ _Francesca et Settimia Caccini, Barbara Strozzi, Claudia Sessa, Francesca Campana, Rosa Badalla, Giovanni Bassano, Dario Castello_ _Avec_ _Lucille Richardot – Alto_ _Samuel Hengebaert – Violoncello da spalla_ _Josèphe Cottet – Violon_ _Brice Sailly – Clavecin_ À propos du Festival Rosa Bonheur Créé en 2020, le Festival Rosa Bonheur est une manifestation culturelle pluridisciplinaire qui a pour axe de programmation la création artistique féminine sous toutes ses formes. Quoi de plus évident, dans un lieu qui a vu s’épanouir la célèbre peintre Rosa Bonheur et les talentueuses soeurs Klumpke, que de poursuivre cet héritage en portant la voix des créatrices d’hier et d’aujourd’hui. Tous les vendredis et dimanches, du 2 juillet au 29 août.

Détails des tarifs sur http://www.chateau-rosa-bonheur.fr/

Concert de musique baroque présenté dans le cadre du Festival Rosa Bonheur dédié à la création féminine

Château Rosa Bonheur 12 Rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery Seine-et-Marne



