Concours National de Brass-Band 2024 à Valenciennes La cité des Congrés Valenciennes ANZIN Catégorie d’Évènement: ANZIN Concours National de Brass-Band 2024 à Valenciennes La cité des Congrés Valenciennes ANZIN, 26 janvier 2024, ANZIN. Concours National de Brass-Band 2024 à Valenciennes 26 – 28 janvier 2024 La cité des Congrés Valenciennes Concours National de Brass-Band 2024 à Valenciennes La cité des Congrés Valenciennes 1 Esplanade des Rives Créatives de l’Escaut , 59410 ANZIN ANZIN Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T09:00:00+01:00 – 2024-01-27T00:59:59+01:00

2024-01-28T01:00:01+01:00 – 2024-01-28T20:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: ANZIN Autres Lieu La cité des Congrés Valenciennes Adresse 1 Esplanade des Rives Créatives de l'Escaut , 59410 ANZIN Ville ANZIN Lieu Ville La cité des Congrés Valenciennes ANZIN latitude longitude 50.375964;3.521655

La cité des Congrés Valenciennes ANZIN https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anzin/