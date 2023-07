Emiliano Gonzalez Toro & I Gemilli – Le Retour d’Ulysse dans sa patrie La Cité des Congrès Nantes, 28 octobre 2023, Nantes.

Emiliano Gonzalez Toro & I Gemilli – Le Retour d’Ulysse dans sa patrie Samedi 28 octobre, 18h00 La Cité des Congrès Tarifs : de 13€ à 32€

C’est en 1640 à Venise que Claudio Monteverdi crée Le Retour d’Ulysse dans sa patrie, opéra en un prologue et trois actes composé sur un livret de Giacomo Badoaro. L’histoire prend place dix ans après la guerre de Troie, durant lesquels Pénélope a attendu son époux Ulysse. Tandis que le roi d’Ithaque, après sa victoire sur les Troyens, est embarqué dans un long périple en Méditerranée, Pénélope repousse les assauts des prétendants au trône et à sa main. Avec l’aide de la déesse Minerve, Ulysse rentre finalement au palais et entend se débarrasser des importuns. Souverain dans lerépertoire baroque, le ténor suisse Emilano Gonzalez Toro assure à la fois le rôle d’Ulysse et la direction de l’ensemble. Dans une mise en scène minimaliste, la distribution de ce Retour d’Ulysse brille de mille feux : l’ensemble instrumental I Gemelli fait preuve d’une finesse et d’une précision éblouissantes, aux côtés de quelques-unes des grandes voix de l’opéra d’aujourd’hui. Une merveille, saluée comme telle à sa création en 2021 au Théâtre des Champs-Élysées à Paris.

La Cité des Congrès 5 Rue de Valmy, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/le-retour-d-ulysse-dans-sa-patrie-concert-la-cite-nantes-28-octobre-2023-css5-lasouffleriereze-pg101-ri9693471.html »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lasoufflerie.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251707800 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T18:00:00+02:00 – 2023-10-28T21:00:00+02:00

opéra baroque musique

Emmanuel Jacques