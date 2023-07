Le Grand Orchestre du Tricot – Constantine La Cité des congrès Nantes, 3 octobre 2023, Nantes.

Le Grand Orchestre du Tricot – Constantine Mardi 3 octobre, 20h30 La Cité des congrès Tarifs : de 9€ à 25€

Salué par un accueil enthousiaste en 2020, l’album Constantine poursuit aujourd’hui son beau chemin sur scène, avec Le Grand Orchestre du Tricot. Ferveur du collectif et joie des mélanges irriguent un projet qui est avant tout une belle histoire de famille. De sang d’abord, puisque les frères Ceccaldi y rendent hommage à l’œuvre de leur père. De cœur ensuite, avec un travail de réorchestration profondément collectif, réalisé avec les membres du Tricollectif et de fidèles compagnes et compagnons de route (on croise sur l’album Leïla Martial, Thomas de Pourquery, Michel Portal ou Airelle Besson). Voix et héritages s’embrassent au fil d’un répertoire qui évoque l’exil, la transmission, le partage et les souvenirs impalpables. Tour à tour facétieux, écorché ou tonitruant, l’orchestre se joue des codes et des frontières en inventant la bande originale d’une épopée exaltée, des rues d’un Paris bouillonnant aux hauteurs arides des reliefs de Constantine.

La Cité des congrès 5 Rue de Valmy, 44000 Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T20:30:00+02:00 – 2023-10-03T22:00:00+02:00

jazz musique

Aurore Fouchez