Contes et mystères autour des collections du musée La Cité des Bateliers – musée de la batellerie Longueil-Annel, 13 mai 2023, Longueil-Annel. Contes et mystères autour des collections du musée Samedi 13 mai, 20h00 La Cité des Bateliers – musée de la batellerie Entrée libre Assitez à une racontée déambulatoire au sein du parcours muséographique du musée ! Des conteurs vous attendent dans les quatre coins du musée de la batellerie pour évoquer les drôles d'histoires qui gravitent autour des objets issus des collections ! Mythe ou réalité ? Mensonges ou véracités ? A vous de bien écouter et de vous faire votre propre idée sur la question… La Cité des Bateliers – musée de la batellerie 59 Avenue de la Canonnière, 60150 Longueil-Annel Longueil-Annel 60150 Oise Hauts-de-France http://www.citedesbateliers.com Découvrez la vie quotidienne et le métier de batelier à travers 5 espaces scénographiques : la maison-musée, la péniche Freycinet, les 5 kiosques sonores le long des berges, l'écluse, et les 10 commandements du marinier.

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

Longueil-Annel, Oise La Cité des Bateliers - musée de la batellerie 59 Avenue de la Canonnière, 60150 Longueil-Annel Longueil-Annel

