Festival Dark pouet pouet #2 La Cité des arts de la rue Marseille, 18 novembre 2023, Marseille.

Réservez votre samedi 18 Novembre

On revient et ça va être trop bien .

Ça se passe à la Grande Halle à la cité des arts de la rue , de 19h à 6h .

On va bambocher votre côté sombre à grands coups de post punk et de dark wave dans une ambiance cave guinguette de toute beauté

⚠️ Petit changement , pas de billetterie sur place , prévente uniquement ⚠️

https://www.helloasso.com/associations/fin-de-semaine-marseille/evenements/dark-pouet-pouet-2

On a tellement hâte de vous voir , vous imaginez même pas

Merci à vous de nous avoir soutenu

Petits détails mais qui ont de l’importance :

– le festival est interdit aux animaux

– prévoyez du cash

– ça semble évident, mais on va quand même le répéter : aucun comportement relou, agressif, oppressif ne sera toléré. L’alcool n’étant pas une excuse pour être pénible, on compte sur chacun.e pour gérer sa conso

Parking gratuit sur place dans la limite des places disponibles (privilégiez le covoiturage, vélo, moto…)

Pour venir en transports en commun (env. 30 min. depuis le centre-ville) Métro ligne 2 arrêt Gèze (terminus) >

Bus n°30 arrêt Cité des arts de la rue (direction La Savine)

2023-11-18T19:00:00+01:00 – 2023-11-19T06:00:00+01:00

