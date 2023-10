TWERKISTAN: À MORT LA MUERTE La Cité des arts de la rue Marseille, 31 octobre 2023, Marseille.

TWERKISTAN: À MORT LA MUERTE Mardi 31 octobre, 23h00 La Cité des arts de la rue 11,22€

Twerkistan célèbre les morts avec les vivants pour la première fois à la Cité des Arts de la Rue.

Ce 31 Octobre 2023, assistez à notre procession dans une atmosphère incandescente.

La cérémonie prendra place au sein de la mystique et ardente Grande Halle, aux rythmes et incantations teintés d’horreur.

Adeptes des rites Twerkistan, rejoignez la Procession !

À MORT LA MUERTE

31.10.23 (veille de jour férié)

☠️ 23h 05h

‍♂️ DJ SET et INCANTATIONS EXALTÉES

‍♀️ BUVETTE SAIGNANTE

BBQ DE L’ENFER

ESCOUADE ET ESPACE SAFE

Parking sur place

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Cité des arts de la rue 225, avenue des Aygalades, 13015 Marseille Marseille 13015 Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/partner/3110-fb/event/97v3o–mort-la-muerte-311023-twerkistan-31st-oct-la-cit-des-arts-de-la-rue-marseille-tickets »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T23:00:00+01:00 – 2023-11-01T05:00:00+01:00

2023-10-31T23:00:00+01:00 – 2023-11-01T05:00:00+01:00