Les 40 ans de Générik Vapeur Vendredi 13 octobre, 18h30 La Cité des arts de la rue Entrée sur adhésion à prix libre

par Caty Avram et Pierre Berthelot – codirecteur.ices et fondateur.ices de Générik Vapeur, aux côtés de leurs complices, et lancement du livre « Générik Vapeur, 40 de théâtre de rue – Trafic d’acteurs et d’engins » en présence des auteur.ices, Bertrand Dicale , Michel Peraldi, Sara Vidal et les éditions Deuxième époque.

Avec Générik Vapeur, Sud Side & Cowboys From Outaspace, le Mur du Fond, Ilotopie, Mr Culbuto, la 10e promotion FAI-AR et le Laboratoire d’Imagination Insurrectionnelle, les Cavaliers de l’aventure, Marla Singer, Caramantran, Red Plexus, Bob Passion et Les Imperturbables, BelpheGorZ, Ta Mémé Cowboy… et pleins d’autres surprises !

Vendredi 13 octobre 2023

à la Cité des arts de la rue – 225 av. Ibrahim Ali, à Marseille (13015)

Ouverture des portes à 18h (jusqu’au petit matin)

⚠️ Dernières admissions sur site à 1h

Entrée sur adhésion (prix libre / CB et espèces acceptées)

Bar et restauration sur place

Moyens de paiements :

CB (à partir de 4€) / Cashless (échange de monnaie).

Pas d’espèces sur le site sauf à l’entrée (adhésions), au point cashless + 1 point de vente restauration. ‼️ aucun distributeur de billets à proximité de la Cité des arts de la rue

