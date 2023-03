Jardin de la cascade des Aygalades La Cité des arts de la rue / Jardin de la cascade des Aygalades Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Jardin de la cascade des Aygalades La Cité des arts de la rue / Jardin de la cascade des Aygalades, 3 juin 2023, Marseille. Jardin de la cascade des Aygalades 3 et 4 juin La Cité des arts de la rue / Jardin de la cascade des Aygalades entrée libre Samedi 3 juin 14h / 18h : Ouverture du jardin de la cascade et son parcours artistique

avec au programme des ateliers ecologiques décalés pour s’hybrider avec le ruisseau des Aygalades (par le collectif des Gammares)

! dernière entrée au jardin à 17h30 Dimanche 4 juin 9h >18h : Ouverture du jardin de la cascade et son parcours artistique

Avec

• conférence – rendez-vous artistique – ateliers

• marché de producteurs locaux de 9h à 14h

! dernière entrée au jardin à 17h30 La Cité des arts de la rue / Jardin de la cascade des Aygalades 225 avenue Ibrahim Ali 13015 Marseille Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 03 81 28 http://www.lacitedesartsdelarue.net https://www.facebook.com/LaCitedesArtsdelaRue.Marseille [{« link »: « http://www.lacitedesartsdelarue.net »}] La cascade des Aygalades située sur la propriété du Château Falque, était investie par la bourgeoisie marseillaise du XIXe siècle. La demeure fut démolie dans les années 1940 lors de la construction de l’autoroute A7. Le ruisseau, lui, fut peu à peu relégué au rang de réseau d’assainissement et vit son accès interdit, son lit naturel canalisé et maltraité. Sa présence disparut de la mémoire collective des marseillais. Ou presque… Aujourd’hui, les qualités de ce cours d’eau en font un enjeu singulier pour le développement urbain de Marseille, à l’image du projet Euromed 2 qui en a révélé le potentiel, en projetant de ré-ouvrir le ruisseau des Aygalades depuis le parc Billoux jusqu’à Arenc. Un désir de patrimoine naturel révélé La redécouverte de ce site exceptionnel a lancé une dynamique collective autour de cet espace patrimonial, aussi bien avec les populations, les acteurs sociaux, opérateurs culturels qu’avec les associations et entreprises locales. La Cité des arts de la rue accompagne depuis 2009 cette dynamique en multipliant les ouvertures au public. Elle lance fin 2015 le chantier de restauration du site en vue de son ouverture pérenne au public. En portant ce chantier, la Cité des arts de la rue : – participe à la politique d’emploi du territoire en proposant des parcours d’ insertion inédits alliant production technique et ouverture culturelle – mobilise ses compétences artistiques pour restaurer ce patrimoine naturel oublié – participe à la restauration du ruisseau des Aygalades et à l’amélioration des eaux de la baie de Marseille. Le site permet aujourd’hui d’accueillir des activités proposées par les associations de quartier (balades urbaines, rencontres, découvertes patrimoniales,….). Metro Gèze + bus 30 (arret Cité des arts de la rue) – Parking Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

