La Cité de Noël à la Cité Fertile La Cité Fertile Pantin, 2 décembre 2023, Pantin.

Du samedi 02 décembre 2023 au dimanche 17 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit

5€ la session de 30 min pour le sauna nordique

Pour son dernier hiver, la Cité Fertile se transforme en village de Noël et soutient la création sous toutes ses formes. 3 week-ends du 2 au 17 décembre qui feront le bonheur des petit.e.s et des grand.e.s. Plongez au cœur de la féérie d’un village de Noël insolite au coeur d’une ancienne gare, pour des fêtes de fins d’année engagées et festives.

AU PROGRAMME

> Marché de Noël avec +60 stands de créateur.ice.s éco-responsables et solidaires. Le programme des marchés de Noël de chaque week-end par ici >> https://bit.ly/47F42nV

Tous les samedis et dimanches (12h-19h)

> Restaurateur.ice.s locaux avec leur stands de streetfood gourmands

Tous les samedis (12h-00h) et dimanches (12h-19h)

> Maxi espace jeux et kermesse upcyclée pour toute la famille

Tous les samedis (15h-19h) et dimanches (12h-19h)

> Exposition d’artistes émergent.e.s et oeuvre participative

Tous les samedis et dimanches (12h-19h)

> Sauna nordique par le Banya Tour

Tous les samedis (15h-00h)

Billetterie – 5e >> INSCRIPTIONS PAR ICI

Soirées festives – Hiver et contre tou.te.s (Banya & House Music)

Tous les samedis (19h-01h)

Billetterie gratuite >> INSCRIPTIONS PAR ICI

La Cité Fertile 14 Avenue Edouard Vaillant 93500 Pantin

Contact : https://citefertile.com/evenement/la-cite-de-noel-village-de-noel-xxl/

Cite fertile La Cite de noel à la Cite fertile