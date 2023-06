La Cité de l’aventure : une base de loisirs ludique à la Cité Fertile La Cité Fertile Pantin, 8 juillet 2023, Pantin.

Du samedi 08 juillet 2023 au dimanche 20 août 2023 :

mercredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Gratuite sur billeterie

Avis aux aventurier.ère.s, cet été rendez-vous à la Cité Fertile pour la Cité de l’aventure. Cette année encore notre tiers-lieu prend des airs de vacances et se transforme en base de loisirs. Sport, mini parc aventure, escalade, street food, plage, piscine à boules & animations familles sont au programme. La Cité de l’aventure c’est la destination idéale pour les petit.e.s et grand.e.s pour vivre une aventure estivale insolite à deux pas de Paris.

CE QUI VOUS ATTEND

> Une base de loisirs pour les adultes et les enfants

> Un mini parc aventure avec une piscine à boules, des jeux et modules pour les – de 3 ans & parcours de mini golf

> Une chasse au trésor pédagogique pour se sensibiliser à la protection de la biodiversité

> Une plage pour les enfants

> Des terrains de sport : pétanque, mölkky, volley, foot, ping-pong

> Coin zen avec une cabane de méditation, un espace lecture et une ludothèque

> Des stands de streetfood, un restaurant et des bars

La Cité Fertile 14 Avenue Edouard Vaillant 93500 Pantin

Contact : https://citefertile.com/la-cite-de-laventure/ https://www.eventbrite.com/e/billets-la-cite-de-laventure-641278289627

©Adrienroux La Cité Fertile