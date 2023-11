Visite découverte de l’exposition Métro ! Le Grand Paris en mouvement La Cité de l’Architecture et du Patrimoine Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Visite découverte de l'exposition Métro ! Le Grand Paris en mouvement
16 novembre 2023 et 11 janvier 2024
La Cité de l'Architecture et du Patrimoine
visite gratuite sur inscription obligatoire par mail à mediation@citedelarchitecture.fr

Alors que s’achèvent les premières gares du Grand Paris Express, la Cité de l’architecture et du patrimoine et la Société du Grand Paris présentent une exposition dédiée au métro parisien et grand-parisien, son histoire et les changements urbains qui lui sont associés.

La visite de l’exposition est l’occasion de comprendre les enjeux du plus grand projet d’infrastructure, d’urbanisme et de vie collective en Europe depuis les travaux d’Haussmann. En explorant les thèmes de la mobilité et de la vie urbaine, en combinant l’histoire technique, les projets novateurs et l’imaginaire liée au métro, cette visite ouvre de nouvelles perspectives sur le Grand Paris, et offre une vision rafraîchie de cette région métropolitaine.

La Cité de l'Architecture et du Patrimoine
1 place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 PARIS

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T20:30:00+01:00

2024-01-11T18:30:00+01:00 – 2024-01-11T20:30:00+01:00

