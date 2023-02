LA CITÉ DE LA MER LA CITÉ DE LA MER, 1 janvier 2023, CHERBOURG OCTEVILLE.

LA CITÉ DE LA MER LA CITÉ DE LA MER. Un spectacle à la date du 2023-01-01 (2023-01-01 au ) 00:00. Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

Billet valable un an à partir de la date d’achat : selon calendrier d’ouverture du site Gratuit pour les moins de 5 ans Située dans l’ancienne Gare Maritime Transatlantique, La Cité de la Mer est le site touristique normand dédié à l’aventure de l’homme et de la mer et aux émotions des profondeurs. Elle a été désignée Monument préféré des français en 2022.- Vous pourrez y revivre les dernières heures du Titanic en vous imprégnant de l’ambiance à bord. « Des objets du Titanic nous racontent… »Découvrez des objets remontés de l’épave du Titanic. Ces pièces uniques effectuent un retour à Cherbourg, là où le mythique paquebot fit escale le 10 avril 1912.Elles nous racontent l’histoire de ces passagers au destin tragique et le faste de la Belle Époque.-Embarquez à bord du Redoutable, le plus grand sous-marin visitable au monde (1).- Découvrez l’Océan du futur en explorant le dernier territoire sauvage de la planète :3 étages d’espaces multimédias spectaculaires et d’aquariums éblouissants.- Suivez les 20 premiers jours de la Bataille de Normandie en 1944 avec un film et une exposition (2).- Ecoutez la mer vous raconter sa version de l’histoire de la Normandie dans un film majestueux (2).(1). Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 5 ans n’ont pas accès à la visite du sous-marin Le Redoutable.(2). En cas d’indisponibilité de l’auditorium, la projection des films ne pourra pas avoir lieu.INFORMATIONS PRATIQUES• L’entrée pour les enfants de moins de 5 ans est gratuite mais ils n’ont pas accès à la visite du Redoutable• Privilégiez une arrivée en matinée pour profiter d’une journée complète de visite

Votre billet est ici

LA CITÉ DE LA MER CHERBOURG OCTEVILLE Gare Maritime Transatlantique Manche

Billet valable un an à partir de la date d’achat : selon calendrier d’ouverture du site Gratuit pour les moins de 5 ans

Située dans l’ancienne Gare Maritime Transatlantique, La Cité de la Mer est le site touristique normand dédié à l’aventure de l’homme et de la mer et aux émotions des profondeurs. Elle a été désignée Monument préféré des français en 2022.

– Vous pourrez y revivre les dernières heures du Titanic en vous imprégnant de l’ambiance à bord.

« Des objets du Titanic nous racontent… »

Découvrez des objets remontés de l’épave du Titanic. Ces pièces uniques effectuent un retour à Cherbourg, là où le mythique paquebot fit escale le 10 avril 1912.

Elles nous racontent l’histoire de ces passagers au destin tragique et le faste de la Belle Époque.

-Embarquez à bord du Redoutable, le plus grand sous-marin visitable au monde (1).

– Découvrez l’Océan du futur en explorant le dernier territoire sauvage de la planète :

3 étages d’espaces multimédias spectaculaires et d’aquariums éblouissants.

– Suivez les 20 premiers jours de la Bataille de Normandie en 1944 avec un film et une exposition (2).

– Ecoutez la mer vous raconter sa version de l’histoire de la Normandie dans un film majestueux (2).

(1). Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 5 ans n’ont pas accès à la visite du sous-marin Le Redoutable.

(2). En cas d’indisponibilité de l’auditorium, la projection des films ne pourra pas avoir lieu.

INFORMATIONS PRATIQUES

• L’entrée pour les enfants de moins de 5 ans est gratuite mais ils n’ont pas accès à la visite du Redoutable

• Privilégiez une arrivée en matinée pour profiter d’une journée complète de visite

. EUR19.0 19.0 euros

Votre billet est ici