Ouvert depuis mai 2019, ce lieu unique en France regroupe une boutique de chaussures entièrement fabriquées à Romans et des ateliers de fabrication visitables.

La visite de ce lieu s’articule autour de plusieurs temps forts :

– La présentation et le rappel du lien étroit entre la chaussure et notre ville, depuis l’implantation des tanneurs jusqu’au déclin de cette mono-industrie et de ses conséquences, en passant par la grande époque de la chaussure de luxe

– La présentation de la Cité de la Chaussure, de sa genèse, de ses enjeux et de ses fortes ambitions, notamment en matière d’emplois

– La visite des ateliers de production et la découverte des multiples étapes de fabrication d’une « véritable chaussure de Romans ».

36, place Jean Jaurès 26100 Romans Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

La Cité de la Chaussure est un espace dédié au savoir-faire local historique.

Parking de la cité de la chaussure, accessible 24h/24; 120 places.

