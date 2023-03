[Rendez-vous d’Exception] Découverte des métiers du bâti ancien à la Citadelle de Marseille La Citadelle de Marseille, 29 mars 2023, Marseille.

[Rendez-vous d’Exception] Découverte des métiers du bâti ancien à la Citadelle de Marseille Mercredi 29 mars, 09h00 La Citadelle de Marseille

La Citadelle de Marseille (fort d’Entrecasteaux/fort Saint Nicolas) organise une journée dédiée aux métiers d’art et métiers du bâti ancien.

Venez visiter le Fort et découvrir les métiers qui accompagnent la restauration de ce site patrimonial d’exception du XVIIè siècle dans les Jardins Nord, avec une vue exceptionnelle sur le Vieux-Port de Marseille ! Les artisans encadrant le chantier de restauration vous proposent une plongée dans leurs métiers respectifs, avec des rencontres et démonstrations imaginées autour de la pierre et de la ferronnerie sur 1h30, et un atelier tout au long de la journée pour pratiquer la pierre sur site. Cette journée s’imagine comme une véritable plongée dans les savoir-faire qui permettent à ce lieu emblématique de l’histoire de Marseille de poursuivre sa restauration, engagée il y a 20 ans par ACTA VISTA, association qui œuvre pour l’inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de fragilité.

Programme de visite :

• Le parcours visite et découverte autour de la thématique « taille de pierre » :

Partez à la découverte des métiers de la pierre qui sont au cœur de la rénovation de la Citadelle de Marseille / Fort d’Entrecasteaux.

Visite de site et rencontre avec les Encadrants Techniciens Formateurs autour leurs savoir-faire sont au programme sur deux ateliers distincts :

1. Ornementation architecturale et restauration du patrimoine

2. Démonstration autour de concepts clé (coffrage, arc musulman en brique de pierre, géométrie et maçonnerie)

Intervenants : Quentin RIGAL (tailleur de pierre et compagnon du devoir), Luc BOIXADERA (tailleur de pierre) et Thierry BOSC, Chef de chantier restauration Monuments Historiques, tailleur de pierre et ornemaniste

Horaires : 13h / 14h / 15h / 16h

Effectif groupes : 15 personnes/groupe

Tarif : 5euros par personne

Durée : 1h30

Dates des Rendez-vous D’Exception

Mercredi 29 mars

9h à 12h pour les groupe seulement

13h à 17h30 pour le grand public

Conditions de participation

Sur réservation, nous accueillerons des groupes (établissements scolaires, centres sociaux, association …) de 9h à 12h30, puis le grand public en groupe constitués de 13h à 17h30.

Réservations

Sur le site de la Citadelle de Marseille: https://www.lacitadelledemarseille.org

(ouverture billetterie lundi mars)

Pour toute question : contact@lacitadelle.org

La Citadelle de Marseille 1 boulevard Charles Livon Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T09:00:00+02:00 – 2023-03-29T17:30:00+02:00

Taille de pierre

JC Verchere